Son Mühür- Dünyanın en büyük elektrikli otomotiv üreticileri arasında yer alan Çinli BYD şirketinin Manisa'ya gelme umudu bir başka bahara kaldığı ortaya çıkmıştı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi içinde BYD'ye tahsis edilen 160 hektarlık arazi böylece bir kez daha dev bir şirkete ev sahipliği yapma şansını elden kaçırmış oldu.

Söz konusu arazinin 2019'da Alman otomotiv devi Volkswagen'e tahsis edilmesine rağmen, VW'nin bu hamleden vazgeçtiği ortaya çıkmıştı.

Manisa OSB'nin şansızlığı...



Yaşanan gelişmeleri değerlendiren otomotiv sanayisinin duayen ismi Renault Türkiye'nin eski CEO'su Hakan Doğu,

''Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin kara talihi.

Bugün BYD'ye tahsis edilen o arazi, daha önce VW'ye de tahsis edilmişti ve 2019 ikici yarısında olay sızdı, büyük tepki oldu.

VW 1 Temmuz 2020'de yatırımdan vazgeçtiğini açıkladı.

Aynı arazi, aynı film. O gün de tepki vardı, belki BYD'den daha sert'' hatırlatmasında bulunarak, BYD'nin yatırımdan vazgeçmesinin ardından yükselen tepki seslerine dikkat çekti.

VW'nin satışları rekor kırmıştı...



''VW'nin vazgeçme kararı sonrasında ne oldu?'' diye soran Hakan Doğu,

''Türkiye'de VW Grubu satışları rekor üstüne rekor kırdı. Sanayi Bakanlığı dışında tek bir devlet kurumu, tek bir yetkili tepki gösterip bu grubun araçlarından almamazlık etmedi.

Dolayısıyla BYD hiç endişe etmesin (muhtemelen bu olaya da bakmışlardır): olay yatışınca, ithal araçlarla gelip yine satış rekorları kıracaklar.

Buradaki kızgın mesajlara bakmayın.

Bana da kızmayın, birinin gerçekleri söylemesi gerek'' mesajı verdi.



Ne olmuştu?



Çinli BYD firması 1 milyar dolarlık yatırımla Manisa'da fabrika kurma vaadiyle Türkiye’den büyük teşvik almış, 2,5 yıldır yüzde 40’lık ek gümrük vergiden muaf olarak 60 binden fazla araç satmıştı.

Manisa yatırımını askıya alan BYD'yle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Yatırım olmazsa teşvikler geri ödenir!” hatırlatmasında bulunulmuştu.

