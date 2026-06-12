Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) çatısı altında yürütülen yapılandırma süreci, tüketicilere borç vadesini uzatma veya faiz oranlarını yeniden düzenleme imkanı sunuyor. Gecikmeye düşen kredi kartı ve tüketici kredisi borçları için adeta bir can simidi olan bu uygulama, bankadan bankaya farklılık gösteriyor. Finansal darboğazdan çıkmak isteyen borçlular "Bütün bankalar yapılandırma yapıyor mu?", "Kimler borç yapılandırmasından faydalanabilir?" sorgularıyla bankaların güncel politikalarını araştırıyor. İşte borç yapılandırma şartlarına dair bilinmesi gereken her şey...

BORÇ YAPILANDIRMA HANGİ BANKALARDA VAR?

Hem kamu hem de özel bankaların büyük bir kısmında borç yapılandırılabiliyor. Ancak yapılandırma işlemi otomatik olarak yapılmıyor. Bankalar yapılandırma taleplerini değerlendirirken müşterinin gecikmeye düşmüş kredi veya kredi kartı borcunu, geçmiş ödeme alışkanlıklarını, güncel gelir durumunu ve ödeme kapasitesini göz önünde bulunduruyor. Bankanın kendi iç risk politikaları ve BDDK kuralları da yapılandırmanın onaylanıp onaylanmayacağı üzerinde belirleyici oluyor.

ÖZEL BANKALARDA BORÇ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Özel bankalar da borçlarını ödemekte zorlanan müşterilerine yapılandırma hizmeti veriyor. Fakat özel bankalarda süreç tamamen müşteri bazlı bir risk değerlendirmesi üzerinden yürüyor. Borcun türü, ne kadar süredir gecikmede olduğu ve bankanın kendi iç tahsilat politikaları sürece yön veriyor. Bu yüzden her özel bankada standart veya aynı şartlarda bir yapılandırma modeli bulunmuyor. Benzer şekilde, bazı finans kuruluşları da kendi iç politikalarına ve yasal mevzuata uyumlu olmak kaydıyla kredi veya kredi kartı borçları için yeni ödeme planları hazırlıyor.

BÜTÜN BANKALAR YAPILANDIRMA YAPIYOR MU?

Bankaların tamamı belirli koşulların sağlanması halinde vatandaşlara borç yapılandırma fırsatı sunuyor. Yani sistem genel hatlarıyla tüm bankalarda mevcut. Ancak bu durum, yapılan her başvurunun kesin olarak kabul edileceği anlamına gelmiyor. Bankalar başvuruları kendi kriterlerine göre değerlendiriyor.

YAPILANDIRMA HER BORÇ İÇİN GEÇERLİ Mİ?

Yapılandırma işlemi her borç türü için otomatik olarak işlemiyor. Bankalar genellikle gecikmeye düşmüş kredi kartı borçlarını, ödenmeyen ihtiyaç kredilerini ve ödeme zorluğu çekilen konut kredilerini yapılandırmaya daha uygun buluyor. Eğer borç henüz gecikmeye girmediyse banka yapılandırma talebini geri çevirebiliyor ya da müşteriye farklı bir alternatif ödeme planı sunmayı tercih ediyor.