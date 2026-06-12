Tüketici haklarını korumak ve haksız fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek amacıyla devletin ilgili kurumları düğmeye bastı. Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının ortaklaşa yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, piyasa işleyişini bozduğu tespit edilen şirketlere yönelik tarihi bir adım atıldı. Sabah saatlerinde gerçekleşen baskınların ardından kamuoyu "Beyaz et firmalarına neden kayyum atandı?", "Kayyum atanan on üç şirket hangisi?" diyerek arama motorlarındaki sorgulamalarını hızlandırdı. İşte fahiş fiyat operasyonuna ve yönetimine el konulan firmalara dair tüm ayrıntılar.

KAYYUM ATANAN TAVUK FİRMALARI HANGİSİ?

12 Haziran Cuma sabahı sekiz farklı ilde eş zamanlı olarak başlatılan operasyon sonucunda, piyasada haksız fiyat artışına neden olduğu değerlendirilen on üç büyük beyaz et şirketine denetim kayyumu atandı. İşte soruşturma kapsamında adı geçen ve kayyum atanan o tavuk firmaları:

Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.

Orvital Organik Gıda Ürün ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2026? Dekar başına destek tutarı ne kadar, kaç TL? İçeriği Görüntüle

Bakpiliç Entegre Tavukçuluk Anonim Şirketi

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi

Bupiliç Entegre Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Ak Piliç Ticaret Limited Şirketi

Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi

Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi Anonim Şirketi

Ay-Pi Tavukçuluk Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TAVUK FİRMALARINA NEDEN KAYYUM ATANDI?

Beyaz ette son dönemde art arda yaşanan fiyat artışları yargıya taşındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, piyasadaki serbest rekabet ortamının kasıtlı olarak bozulduğu ve vatandaşın mağdur edildiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Operasyonun detaylarını duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, birinci önceliklerinin tüketiciyi korumak olduğunu söyledi. Gürlek, fiyatları tüketici aleyhine şekillendirdiği öne sürülen 13 şirkete denetim kayyumu atandığını bildirdi.