Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürütülen büyük açık satış kampanyasında bankacılık süreçlerini Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üstleniyor. "Başvuru önceliği" esasına göre yürütülecek bu süreçte, bankaya ilk müracaat eden adaylar bütçelerine uygun evleri doğrudan alma hakkı kazanıyor. Vatandaşlar "TOKİ açık satış başvuruları ne zaman bitiyor?", "TOKİ kurasız konut taksitleri ne kadar?" sorularına yoğun şekilde yanıt aramaya başladı. İşte ayrıntılar...

ÜZERİNE EVİ OLANLAR TOKİ AÇIK SATIŞ KAMPANYASINA BAŞVURABİLİR Mİ?

Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında mevcut mülkiyet durumu geliyor. TOKİ'nin açıkladığı kurallara göre, 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kendisinin veya eşinin üzerine kayıtlı bir evinin bulunmaması şartı aranıyor. Dolayısıyla üzerine konut tapusu kayıtlı olan kişiler bu kurasız satış sürecine dahil olamıyor. Bununla birlikte projelerde herhangi bir gelir sınırı konulmadığı gibi, konutun yapılacağı şehirde ikamet etme zorunluluğu da aranmıyor.

TOKİ KURASIZ KONUT BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Açık satış yöntemiyle ev sahibi olmak isteyenler için süreç 15 Haziran’da başlayıp 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Kampanya kapsamında her hane halkı adına yalnızca tek bir konut için başvuru yapılmasına izin veriliyor. Gerekli kriterleri karşılayan vatandaşlar, tercih ettikleri konutun peşinat tutarını ilgili banka şubelerine yatırarak doğrudan gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabiliyor.

TOKİ 20 BİN KONUT FİYATLARI VE ÖDEME PLANLARI NASIL OLACAK?

Projelerdeki evlerin fiyatları inşa edildikleri şehirlere ve dairelerin büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor. Kampanyada konut fiyatları 2,1 milyon liradan, aylık taksit ödemeleri ise 18 bin liradan başlangıç gösteriyor. Banka aşamasında alıcılara kolaylık sağlamak adına üç ayrı ödeme alternatifi sunuluyor:

Ev bedelinin tamamını peşin ödeyen vatandaşlara yüzde 25 oranında indirim uygulanıyor.

Yüzde 50 peşinat verenler yüzde 8 indirimle birlikte 72 ay vade imkanından yararlanıyor.

Peşinatın yüzde 25'ini peşin, kalan yüzde 25'ini ise bir yıl sonra ödemek isteyenlere 60 aya kadar vade fırsatı tanınıyor.

Önemli Not: Kampanya kapsamında en fazla konut stoğu bulunan şehirler sırasıyla Bursa (2 bin 190), Ankara (2 bin 62), Hatay (1238), Kahramanmaraş (1073) ve Malatya (1000) olarak öne çıkıyor.