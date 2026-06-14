Son Mühür- Geçtiğimiz haftayı teknoloji hisselerinde yaşanan sert düşüşler ve ABD-İran merkezli gerginliğin gölgesinde geçiren ekonomiyi bu hafta neler bekliyor?

''Bu haftaya İran gerginliğinin azalacağına ve Hürmüz Boğazı’nın açılacağına dair haberler eşliğinde giriyoruz'' hatırlatmasında bulunan Eski TCMB Uzmanı Dr. Ayhan Bülent Toptaş, ''Brent petrol fiyatının 90 dolar seviyesinin altına inmesi de barış ihtimalinin geçmiş dönemlere göre daha yüksek olduğu izlenimi veriyor. Bölgede kalıcı bir rahatlama, küresel durgunluk ve enflasyon risklerini azaltırken, enerji ithalatçısı Türkiye ekonomisine de önemli ölçüde nefes aldırabilir'' değerlendirmesinde bulundu.

Önümüzdeki haftanın ekonomide oluşturacağı tabloyu masaya yatıran Dr. Ayhan Bülent Toptaş'ın değerlendirmesinden öne çıkan detaylar şöyle.



Fed'in faiz kararı çok önemli...



Haftanın en kritik olayı ise Fed’in 17 Haziran’daki faiz kararı olacak. Kevin Warsh’ın başkanlığındaki ilk toplantıyla ilgili genel beklenti faizin sabit tutulması (3,50-3,75% aralığında) yönünde. Warsh’ın piyasalarla kuracağı iletişim tarzı, projeksiyonları ve basın toplantısı, yılın geri kalanı için hem küresel varlıklar hem de TL varlıkları açısından belirleyici olacak.



Türk ekonomisi için zor hafta...



Türkiye açısından bakıldığında, petrol fiyatlarındaki düşüş, cari açık baskısını hafifletebilir ve enflasyonla mücadelede TCMB’ye hareket sahası açabilir. Ancak İran meselesinde hala belirsizlik var. Olası bir aksilik enerji maliyetlerini yeniden yukarı taşıyabilir.

Yurt içinde yavaşlayan talep, sanayi üretimi ve perakende satışlardaki ivme kaybı dikkatle izlenmeli. Fed’in kararı ve mesajları sonrasında dolar güçlenirse TL üzerinde ilave baskı oluşabilir.



Rahat nefes alması için...



Kısaca, önümüzdeki hafta İran krizinde rahatlama ile Fed’in atacağı adımlar arasında dengelenen bir piyasa havası bekleniyor. Barış senaryosunun güçlenmesi Türkiye’nin daha rahat nefes almasını sağlayacaktır.

Bununla birlikte önümüzdeki hafta içerideki siyasi gerilimin yaratabileceği ekonomik kayıplarla ilgili endişeler sürecek. Ayrıca enflasyonun yarattığı erozyonun telafisi için ücretlere ve emekli maaşlarına zam taleplerinin ve tartışmaların yoğunlaşması da çok muhtemel.