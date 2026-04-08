Son Mühür- Sosyal medyada geniş yankı uyandıran Dilan Polat ile Engin Polat arasındaki kriz, bu kez canlı yayına taşınarak gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Karşılıklı sert açıklamalar ve canlı yayındaki gerilim, çiftin ilişkisine dair soru işaretlerini artırdı.

Dilan Polat’tan ayrılık çıkışı: “Bu kez kesin aldım”

Tartışmanın fitilini ateşleyen ilk paylaşım Dilan Polat’tan geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada evliliğine dair net bir karar aldığını duyuran Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Seninle yollarımızı ayırma kararı aldım. Bu kez kesin aldım! Sizin aile, sen hepiniz komple bensiz daha mutlu olursunuz diye düşünüyordum zaten. Ben neyim ki, kimim ki… Biz zarar ziyanız.

Ben hassas ve sevgi, aşk insanıyım. Sevgi, ilgi seviyorum. Sen beni anlamıyorsun, ben anlatmaya çalışıyorum. Ne yaparsanız yapın benden sonra…

Seninle yollarımız bugünden sonra ayrılıyor. Sana o laf taşıyana da selam söyle, seni arkadan doldurana da ayrıca selam söyle."

Engin Polat: “Ömrümü yedin”

Dilan Polat’ın açıklamalarına yanıt gecikmedi. Engin Polat, yaptığı paylaşımlarda eşine sert sözlerle karşılık vererek,

"Asıl ben katlandım senin bu dengesizliklerine. Ne yaparsan yap, umurumda da değil artık." diyen Polat, tepkisini şu ifadelerle sürdürdü:

"Tek gayen beni haksız çıkartıp takipçilerine oynaman geç bu işleri ömrümü yedin saçım sakalım ağardı senle uğraşmaktan şu saatten sonra benden bu kadar bu ne dengesizliktir kardeşim sevgide bir yere kadar bencilliğini de al ve git."

Canlı yayında tansiyon yükseldi

Gerilim sosyal medya paylaşımlarıyla sınırlı kalmadı. Dilan Polat, yaşanan tartışmayı canlı yayında takipçileriyle paylaşarak olayın boyutunu daha da büyüttü.

Yayın sırasında Engin Polat’a yönelik sert ifadeler kullanan Polat, “deccal, iblis, kertenkele” gibi sözlerle dikkat çekti.

Canlı yayının en çarpıcı anlarından biri ise çift arasında geçen “ev” tartışması oldu. Dilan Polat, yayında şu ifadeleri kullandı:

"Benim mi bu ev? Yüzdesi benim. Arkadaşım yazmış ev senin diye."

Bu sözlere Engin Polat’tan gelen yanıt ise tartışmayı daha da alevlendirdi: "Evet senin, bana ev çok."

“Ne diyorsun lan?”

Engin Polat’ın sözlerine sinirlenen Dilan Polat, canlı yayında öfkesini açıkça dile getirdi. Yayında yükselen tansiyon, şu sözlerle zirveye ulaştı:

"Ne diyorsun lan? Nerede var evin, defol git. Ben zaten buradayım. Saçını beyazlatmışım. Sülalenize bir tane dengesiz gelsin de göreyim sizi."