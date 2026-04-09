TBMM Genel Kurulu, doğum izni ve sosyal medyada 15 yaş düzenlemesini de içeren kanun teklifini görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin kısa değerlendirmeleri ve grup başkanvekillerinin açıklamalarının ardından teklifin görüşmelerine geçildi. Yapılan oylama sonucunda teklifin ilk 6 maddesi kabul edildi.

“Darülaceze kapsam dışında kalacak”

Kabul edilen düzenlemeye göre, Darülaceze’ye yapılacak gıda, temizlik, giyecek ve yakacak yardımlarının yanı sıra nakdi bağışlar da gelir vergisi kapsamı dışında bırakılacak. Devlet memurlarının koruyucu aile olmaya teşvik edilmesi amacıyla, koruyucu aile olan kamu personeline isteğe bağlı 10 gün izin verilecek. Bu adımla, daha fazla çocuğun aile ortamında büyümesi ve koruyucu aile modelinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Düzenleme kapsamında, 65 yaşını dolduran ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara bağlanan aylıkların iadesinde kanuni faiz esas alınacak. Aylık bağlanmasına esas belgelerin gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde, yapılan ödemeler faizleriyle birlikte geri tahsil edilecek. Ayrıca sahte belge düzenleyen veya kullanan kişiler hakkında da yasal işlem başlatılacak.

“Koruyucu aile modeli güçlendiriliyor”

Sosyal Hizmetler Kanunu’nda yapılan değişiklikle “İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi”, “Çocuk Evleri Sitesi”, “Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Merkezi”, “İhtisaslaşma”, “Sosyal ve Ekonomik Destek”, “Koruyucu Aile” ve “Merkezi İzleme Sistemi” gibi yeni kavramlar mevzuata dahil ediliyor. Düzenleme ile devlet korumasındaki çocukların aile ortamında büyümesini sağlamak ve topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırılmalarını desteklemek amacıyla koruyucu aile modeli güçlendiriliyor. Bu kapsamda, daha fazla ailenin sisteme katılımını teşvik edecek adımlar atılıyor. Mevcut koruyucu ailelerde, eşlerden birinin ay içinde 30 günden az çalışması veya tam zamanlı istihdamda olmaması durumunda, isteğe bağlı sigortalılık kapsamında ödenen primlerin belirli bir kısmının devlet tarafından karşılanması öngörülüyor.

Teklifin ilk 6 maddesinin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi 9 Nisan Perşembe günü yeniden toplanmak üzere kapattı.