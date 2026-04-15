İzmir genelinde Konak-Halkapınar'daki Meslek Fabrikası ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mülkiyetin kimde olduğuna yönelik tartışmalar her geçen gün alevlenmeye devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay önderliğinde başlatılan nöbet ise 10. gününde sürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda; AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşıma, "İzmir Tarihi Un Fabrikası ile ilgili gerçekler ortadadır. Kanun ve hukukun gerektirdiği neyse, Vakıflar Bölge Müdürlüğü de üzerine düşeni yapmıştır." notu düşüldü.

Videoda ise, "1908 yılı. Bir un fabrikası inşa edildi. Bu yapı yalnızca bir üretim alanı olmadı. Zaman içinde, ekmek fabrikasına dönüştü. Ardından, farklı kamu kurumlarına ev sahipliği yaptı. Hep ayakta kaldı. 1936 yılı. Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla yürürlüğe giren kanunla birlikte vakıflar mazbut statüye alındı. Vakıf malları devlet güvencesine sokuldu. Yıllar geçti. Yapı varlığını sürdürdü, işlev değiştirdi ama hukuki kökeni değişmedi. 2008 yılı. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu yürürlüğe girdi. Bu kanunla birlikte açık bir hüküm getirildi. Her ne suretle olursa olsun vakıf kökenli taşınmazlar kamulaştırılmış olsa da, belediyeye geçmiş olsa da, üzerinden onlarca yıl geçmiş olsa da yeniden mazbut vakfa devredilecekti. 2015-2017 yılları. Tarihi un fabrikası restore edildi. Toplam 3.1 milyon liralık bu çalışmanın 2.3 milyon lirası İzmir Kalkınma Ajansı tarafından, kalan kısmı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Ve bu süreçten sonra yapı, belediye tarafından kullanılmaya devam edildi. Ancak hukuk, zamanla değil kuralla işler. 1936'daki temel düzenleme ve 2008'deki açık hüküm baz alınarak mahkemeler karar verdi. Söz konusu taşınmazın tapusu Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edildi." ifadeleri dikkat çekti.

