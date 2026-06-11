Son Mühür/ Emine Kulak- Atakan Başpehlivan- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Haziran ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda meclisbaşkanvekili Zafer Yıldır yönetiminde gerçekleşen oturumda plan değişiklikleri üzerinden patlak veren AK Parti ve CHP tartışma yaşandı. Mecliste ayrıca Karabağlar ve Foça'ya yönelik imar önergeleri görüşülürken, bağımsız üyenin yönetim sitemi ve AK Partili Hüsnü Boztepe’nin kapanış konuşması salonu karıştı.

Plan değişikliklerine yönelik AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe’nin ‘değişikliğin nedeni yazılmıyor’ sitemine CHP grubundan ve Başkan Vekili Levent Yıldır’dan tepki geldi.

AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, “Komisyon raporlarındaki değişiklik nedir? Birçok plan değişikliği oluyor. Komisyon üyeleri biliyor mu? 7-8 sayfa rapor yazıldığı dönemleri biliyoruz. Komisyon raporlarına değişikliğin ne olduğu yazılmalı. Burada ne yapıldığını bilmeliyiz. CHP’li arkadaşlarımız da bilsinler. Bilseler bana sormazlar.” dedi. Levent Yıldır ise, “Onlar biliyorlar” yanıtını verdi.

Özkan: Aklı sıra delil yaratmaya çalışıyor

CHP Grup Başkan Vekili Yağmur Yurdakul Özkan ise, “Komisyon raporlarında bunlar var. Hepsinde tek tek geçiyor. Meclis başından beri yaşanan yokluk tartışmasının sebebi sanırım meclis kararının iptali yoluna gitmek için aklı sıra delil yaratmaya çalışıyor. Bu kötü niyet yeter artık” dedi.

Boztepe: Çok konuşuyorsunuz

Boztepe yeniden söz alarak, “Meclis konuların yeterince tartıldığını düşünüyor. Meclisi bilgilendirmek için bir şey yapmak istediniz ama şu an meclisin zararına bir şey yapıyorsunuz. Çok konuşuyorsunuz. Gereksiz” dedi.

“Sabır ver Allah’ım”

Önergeye ilişkin söz alan AK Partili Hüsnü Boztepe yeniden söz istedi. Boztepe’nin konuşması sırasında CHP grubundan sesler yükseldi. Boztepe, “Sen bana sabır ver Allah’ım” dediği duyuldu. CHP grubundan sesler yükselmeye devam ederken Boztepe, “Size daha çok sabır verecek, daha yeni başlıyoruz” dedi.

Karabağlar'da "mahkeme kararı" krizi

Karabağlar Belediye Meclisinin 03/03/2026 tarihli ve 46 sayılı Kararı ile uygun görülen, Tahsin Yazıcı Mahallesi, 13673 ada, 6 parsele ilişkin İzmir 2. İdare Mahkemesinin Kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi değişiklikle oybirliği ile uygun bulundu. Önergeye ilişkin söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız ise, “İlçesi mahkeme kararı uymamış, Büyükşehir değişiklik yapmış. Mesele şu, komisyon kararı veriyor ama meclis üyelerinin anlaması noktasında problemler yaşıyoruz. Yazım yöntemini düzenlemeye ihtiyaç var” dedi.

Kınay: Mahkeme kararı sonrası düzenleme geçti

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ise yanıt olarak, “Belediyemize ulaşan mahkeme kararı doğrultusunda gerekli düzenleme yapıldı. İlçe belediyesi mahkeme kararına uymadı diye bir ifade kullanıldı. Mahkeme kararı geldikten sonra düzeltme meclisimizden geçti” dedi.

Özkan: Hüsnü Bey kendi kendine müzakere ediyor

CHP Grup Başkan Vekili Yağmur Yurdakul Özkan, “Hüsnü bey kendi kendine müzakere ediyor. Konunu rapor eksikliği ile alakası yok. Sürekli raporlar eksik yazılıyor gibi yansıtılması doğru değil” diye konuştu.

AK Partili Yıldız ise, “Mesele belediye meclisinde. Siz komisyon raporunu okumadığınız ve ayrıntısını doğru yazmadınız. Raporları okusaydınız Hüsnü Bey’in yaşadığı çelişkiyi bilgi edinme durumu netleşmiş olurdu. Komisyon kararları öneridir ve asıl oylama mecliste yapılır. 9 arkadaşın verdiği karara uyuyoruz ama bilgilendirmeyi yapacak bakam başkanlıktır ve burada tartışılması gerekir” dedi.

Levent Yıldır ise, “Siz grup toplantılarında ne yapıyorsunuz? Bunları konuşmuyor musunuz? Hüsnü Bey 2 senedir çalışarak geldiğini söylüyor ama bu çalışmalar bunları içermiyor mu? Meclis yeterince aydınlandı” ifadelerine yer verdi.