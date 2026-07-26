Yangının, İzmir Kiraz'a bağlı Haliller Mahallesi'nde tarım arazisinde meydana geldiği öğrenildi. Henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen yangın, çevredeki vatandaşların dikkati sonucunda kısa sürede fark edildi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ekipleri ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi intikal etti.

Havadan ve karadan yoğun mücadele!

Yangına hem hava araçları hem de kara ekipleriyle eş zamanlı müdahale gerçekleştirildi. Ekiplerin koordineli çalışması neticesinde alevler çevredeki alanlara yayılmadan kontrol edildi. Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları yapıldı.

Çıkış nedeni araştırılıyor!

Yangının hangi nedenle meydana geldiğinin henüz netlik kazanmadığı ifade edilirken, olayla ilgili inceleme gerçekleştirildi. Yetkililer, yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak araştırmanın ardından tespit edileceğini ifade etti.

Muhtardan teşekkür!

Haliller Mahallesi Muhtarı Hüseyin Kocabaş, yangının kısa sürede kontrol altına alınması için görev alan tüm ekiplere teşekkürlerini iletti.