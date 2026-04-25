Son Mühür- 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı, işçi emekçiler tarafından dünya çapında kutlanacak. 1 Mayıs birlik, dayanışma ve haksızlıklar mücadele günü olarak biliniyor. Emek ve Dayanışma Günü’nü Gündoğdu Meydanı’nda kutlamak üzere güçlerini birleştirdi. Türk-İş, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin öncülüğünde gerçekleştirilecek miting için geniş katılımlı bir tertip komitesi kuruldu. Sendika ve meslek örgütleri, bu yılki 1 Mayıs’ın ekonomik kriz, adaletsizlikler ve demokratik haklara yönelik baskılar karşısında daha da önemli hale geldiğini vurguluyor.

1 Mayıs Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak

Tertip komitesi Türk-İş Ege Bölge Başkanlığı, DİSK Ege Bölge Temsilciliği, KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Yürütmesi, TMMOB İKK Temsilcisi, İzmir Tabip Odası ve İzmir Barosu tarafından oluşturuldu. Ortak başvuru tamamlanırken, bileşenler tüm emekçileri ve halkı Gündoğdu Meydanı’nda yapılacak 1 Mayıs mitingine davet etti.

Diğer yandan davet ve tepki çekmek için DİSK örgütü şehrin her alanına broşür ve reklamlarını asmaya devam ediyor. Şube başkanlar ise görevli olduğu ilçelerde işçilere davet çağrısı yapmaya devam ediyor.