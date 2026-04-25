İzmir’de, genç nesilleri bağımlılıktan uzak tutmak ve topluma bilinçli, zinde bireyler kazandırmak adına önemli bir proje hayata geçiyor. Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliğiyle başlatılan ‘Sağlıklı Yaşam Ligi’ projesi, gelecek nesil için adeta bir ‘koruma kalkanı’ olacak. Proje hakkında Yeşilay tarafından yapılan açıklamada, çalışmanın gençlerin rutin alışkanlıklarına değineceği ve hareketli yaşam, sorumluluk bilinci ve dijital dünyada denge kurma gibi temel başlıklarda yapılacağı söylendi.

Söz konusu projenin eğitim kurumlarında rekabet ve dayanışma ortamı yaratması beklenen bir ‘lig usulü’ modelle kurgulandığı ifade edildi. Sistemde, her sınıfın bir takım, öğretmenlerin ise o takımın koçu olarak yer alacağı vurgulandı. Öğrencilerin "Sağlıklı Yaşam Elçisi" unvanıyla liderlik edeceği süreç; "Sorumluluk ve İyilik Hali", "Sağlıklı Yaşamda Hareket", "YeşilFest ve Geleceğe İz Bırak" başlıklarının olacağı belirtildi.

Pilot okullar için hassas çalışma

Proje hakkında bilgiler veren İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Sağlıklı Yaşam Ligi" projesinin bağımlılıkla mücadelede giderek daha kritik bir önem taşıdığını ve bu alanda yürütülen eğitim temelli çalışmaların önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Proje kapsamında pilot okulların belirlenmesi için hassas bir çalışma yürüttüklerine de değinen Yahşi, söz konusu projenin sadece İzmir ile de sınırlı kalmayacağını ilerleyen süreçte yayılabilecek bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Tüm paydaşların sürece aktif bir katkı sunması gerektiğini de sözlerine ekleyen Yahşi, eğitimin çalışmanın en büyük gücü olduğunu vurguladı.