YKS'nin bitmesiyle derin bir nefes alan adaylar, cevap anahtarlarının yayınlanmasıyla yeni bir telaşın içine düştü. İddialara göre, bazı testlerdeki bilgi yanlışları ve şık hataları sınavın önüne geçti. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar "YKS'de hangi sorular hatalı?", "AYT Matematik sorusu iptal edilir mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konuya dair yaşanan tüm güncel gelişmeler...

YKS 2026 İPTAL Mİ OLACAK?

Sınav sonrası yayılan genel iptal söylentileri gerçeği yansıtmıyor. YKS 2026'nın tamamen iptal edilmesi gibi bir durum şu an için masada yok. Süreç, sadece şikayet konusu olan belirli sorular üzerinden ilerliyor. Yani adayların sınavın tümden yenileneceği yönünde bir endişe yaşamasına gerek kalmıyor; sadece itiraz edilen iki soru için uzman heyetinden çıkacak karar bekleniyor.

YKS 2026'DA HATALI SORU MU VARDI?

İddialara göre iki farklı testte hata şüphesi taşıyan sorular yer aldı. İtirazların ilk durağı Türk Dili ve Edebiyatı testi olurken, ikinci büyük tartışma AYT Matematik oturumundaki bir soru üzerinde koptu.

YKS 2026'DA HANGİ SORULAR HATALIYDI?

İtiraz edilen ilk soru Türk Dili ve Edebiyatı testindeki bir roman sorusu oldu. Halide Edib Adıvar’ın "Handan" adlı eserinin yer aldığı metinde, ana karakterlerden "Neriman"ın ismi kitapçıklara "Nermin" şeklinde basıldı. Diğer bir tartışma ise AYT Matematik testindeki 23. soruya yönelik. ÖSYM yayınladığı cevap anahtarında doğru şıkkı "C" olarak gösterdi. Ancak birçok matematik öğretmeni ve öğrenci, çözümün kesinlikle "A" şıkkı olduğunu savunarak kuruma başvuruda bulundu.

ÖSYM HATALI SORULAR İÇİN NE AÇIKLAMA YAPTI?

Dilekçeler ve sosyal medyadaki tepkilerin ardından ÖSYM, iki soruya yönelik inceleme başlattı. Ayrıntılı değerlendirme için bağımsız bir bilirkişi heyeti atandı. İlgili soruların iptal edilip edilmeyeceği veya puan hesaplamalarının nasıl şekilleneceği, heyetin hazırlayacağı raporun sonucuna göre kesinleşecek.