Son Mühür- TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını piyasa beklentilerine uygun hareket ederek yüzde 37'de sabit tuttu.

Uzun yıllar Merkez Bankası'na hizmet veren eski TCMB Uzmanı Dr. Ayhan Bülent Toptaş, faizin sabit tutulması kararını değerlendirdi.

''Ekonomi çevrelerinde TCMB’nin 11 Haziran Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 37’de fiili faizi ise yüzde 40’da tutarak bir değişiklik yapmayacağına dair yaygın bir kanaat oluşmuştu. Nitekim de öyle oldu'' hatırlatmasında bulunan Toptaş,

''TCMB beklenildiği gibi bu oranlarda bir değişiklik yapmadı Ekonomi yönetimi, faizleri daha da artırmadan enflasyonu aşağı çekmeyi ve reel sektör üzerindeki finansman baskısını daha fazla ağırlaştırmamayı hedefliyor.



Aslında, TCMB geçen ay sonuna doğru bankaların kredi büyümelerini kısıtlayan tedbirlerini daha da yoğunlaştırmıştı. Politika faizinin ve fiili fonlama faizinin bu seviyede kalmasında ve yukarı çekilmemesinde bu sıkılaştırma hamlesinin de büyük rolü oldu'' ifadelerine yer verdi.



Enflasyon direnç gösteriyor...



Ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalara rağmen enflasyonun Temmuz 2025’ten bu yana bir tür direnç gösterip yüzde 33-30 bandında seyrettiğine dikkat çeken Dr. Ayhan Bülent Toptaş,

''Bu da uygulanan programla ilgili hayal kırıklıklarının yaygınlaşmasına yol açıyor. Bu haliyle program dar ve sabit gelirlilerin hayat pahalılığından iş çevrelerinin ise finansal sıkışıklardan şikayetlerinin ana sebebi olmayı sürdürüyor.

Ekonominin bu dar geçitten başarıyla çıkması, önümüzdeki aylardaki enflasyon trendine bağlı görünüyor'' değerlendirmesinde bulundu.