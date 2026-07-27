Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın saldırılara ara verdiği haberleri Ortadoğu'daki gerginliği bir nebze olsun azaltmış durumda. Geçtiğimiz hafta 100 dolar sınırına dayanan Brent petrol yüzde 8'lik düşüşle 89 dolar sınırına çekildi.

Son gelişmelerin ardından küresel borsalar Pazartesi günü yükseldi.

Güne alış ağırlıklı bir şekilde artıda başlayan Borsa İstanbul, gün içinde gelen satışlarla yeniden 14 bin puan seviyesinin altına gerileyerek 13.929 puana düştü.

İran geçtiğimiz Pazar günü, ABD'nin de aynı şeyi yapması koşuluyla kendi saldırılarını durduracağını açıklamış, ABD ordusunun ise azalan mühimmat stoklarından endişe duyduğu öne sürülmüştü.

Trump'tan yalanlama geldi...



Ancak, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in, "azalan mühimmatı" gerekçe göstererek İran'a yönelik olası kapsamlı saldırılar konusunda endişelerini dile getirdikleri öne sürülürken Başkan Donald Trump'ın, bu iddiaları yalanladığı ortaya çıktı.

Petrolde toparlama sinyalleri...



Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmaların azalmasıyla Brent petrolü yüzde 8 düşüşle varil başına 89 dolara, ABD ham petrolü ise yüzde 5,7 düşüşle 84,12 dolara geriledi.

Ortadoğu'da geçen hafta yaşanan yoğun çatışmaların petrol fiyatlarını varil başına 100 doların üzerine çıkarmasının ardından, dünya genelindeki borsalar Pazartesi günü rahatlama rallisi yaşadı.

AS&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,9 yükselirken, Nasdaq vadeli işlemleri yüzde 1,5 sıçrama yaptı.

İngiltere Merkez Bankası politika kararını Perşembe günü, Japonya Merkez Bankası ise Cuma günü açıklayacak ve her ikisinin de enflasyon risklerine karşı temkinli olmakla birlikte, sabit bir politika izlemesi bekleniyor.