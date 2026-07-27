Son Mühür- Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,95 değer kaybederek 13.943,87 puandan tamamlamıştı.

Endeks yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.61'lik yükselişle 14.028 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puanın destek, 14.100 ve 14.200 puanın direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalarda gündem Orta Doğu...



Küresel piyasalar, ABD ve İran'ın karşılıklı saldırılara ara vermesiyle haftanın ilk işlem gününde pozitif seyrediyor.

ABD'de yıllık enflasyonun haziranda yavaşlaması, Fed'in 28-29 Temmuz'daki toplantısında faiz artırımı baskısını azalttı.

Trump'ın İran'a yönelik saldırılara ara verme kararının ardından 100 dolara kadar tırmanan Brent petrol 91 dolara kadar geri çekildi.

Ekonomist İris Cibre motorinde Salı gününden geçerli 2.95 liralık indirim olacağını ancak eşel mobil sistemi gereği bunun pompa satış fiyatına yansımayacağına dikkat çekti.

Motorindeki indirimin sebebinin Brent petroldeki düşüş olmadığını belirten Cibre,

''İndirimin sebebi bugün petrol fiyatlarındaki düşüş değil.

Rusya, motorin ihracatına tekrar başlayabileceğini açıkladı ve rafineri marjları yüzde 7'ye yakın geriledi'' hatırlatmasında bulundu.



Asya borsaları pozitif...



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,96, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,55, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükseldi.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın 4.093 dolardan, gram altın 6.233 liradan,

gümüş 59.44 dolardan,

yüzde 5'den fazla geri çekilen Brent petrol 91.75 dolardan,

yukarı yönlü hareketlenen yüzde 1'lik yükselişle Bitcoin 65.507 dolardan işlem görüyor.