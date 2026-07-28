Son Mühür- Küresel piyasalarda esen endişeli havadan etkilenen BIST 100 endeksi günü yüzde 1.21, BIST 30 endeksi ise yüzde 1.58 kayıpla kapattı.

BIST 100 endeksi 13.744 puandan kapanış yapmıştı.

Endeks haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.08'lik yükselişle 13.786 puandan giriş yaptı.



Çip pazarında Çin paniği...



Çin’in bellek çipi üreticisi ChangXin Memory Technologies (CXMT)’nin Şanghay borsasında halka arzı rekor kırdı. Daha ilk günden yüzde 466'ya varan yükseliş gösteren CXMT, Çin’in en değerli şirketi haline geldi.

Çin'in çip pazarına güçlü girişi Asya borsalarında sert düşüşlere neden oldu.

Japon Nıkkei endeksi yüzde 4'ün, Güney Kore Kospi endeksi yüzde 10'in üzerinde düşüş gösterdi.

Hürmüz Boğazı kaynaklı gerilim ve Rus rafinerilerine yönelik Ukrayna saldırılarının ardından 80 liraya dayanan motorinde 1.34 liralık indirim geldi.

Motorinde 1.34 indirim var...



Ekonomist İris Cibre,

''Motorine, eşel sistemi kaynaklı indirim gelmemesi gerekiyordu ama birikmesi gereken 1.34 TL'den vazgeçti hazine. Amaç, enflasyona akaryakıt etkisini sınırlamak.

Temmuzdaki Akaryakıt zamlarının enflasyona doğrudan etkisi, Ağustosa da sarkarak, 1.2 puan seviyesine yükselmişti.

Ağustos etkisini sınırlamak istiyorlar...'' değerlendirmesinde bulundu.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın 4.044 dolardan, gram altın 6.161 liradan, gümüş 57.21 dolardan,

ABD'nin saldırılara ara vereceği sinyallerinin ardından geçtiğimiz hafta 100 dolara tırmanan Brent petrol 87.65 dolardan,

Bitcoin 63.351 dolaran alıcı buluyor.

