Temmuz zammının yasalaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli için süreç tamamlandı. Taban aylık üzerinden maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaş farkı ödemelerinin hesaplara geçeceği günü bekliyor. Zamlı maaşların ödenmesinin ardından oluşan fark ödemeleri için belirlenen takvim netleşti.

EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan 3 bin 552 liralık maaş zam farkı ödemeleri Ağustos ayının ilk haftası içerisinde hesaplara yatacak. En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasının ardından taban aylık alan tüm emekliler bu farktan yararlanacak.

BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bağ-Kur (4B) emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri 25-28 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatacak.

TEMMUZ 2026 SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

4A SSK emeklileri için Temmuz ayı ödeme tarihleri tahsis numarasının son hanesine göre belirlendi:

Tahsis numarası sonu 9 olanlar: 17 Temmuz

Tahsis numarası sonu 7 olanlar: 18 Temmuz

Tahsis numarası sonu 5 olanlar: 19 Temmuz

Tahsis numarası sonu 3 olanlar: 20 Temmuz

Tahsis numarası sonu 1 olanlar: 21 Temmuz

Tahsis numarası sonu 8 olanlar: 22 Temmuz

Tahsis numarası sonu 6 olanlar: 23 Temmuz

Tahsis numarası sonu 4 olanlar: 24 Temmuz

Tahsis numarası sonu 2 olanlar: 25 Temmuz

Tahsis numarası sonu 0 olanlar: 26 Temmuz