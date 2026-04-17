İzmir’de faaliyet gösteren İzmir Kahramanmaraş Kültür Turizm Dayanışma Derneği’in olağan genel kurulu yoğun bir katılımla tamamlandı. Safa Narlı üyelerin büyük çoğunluğunun oyunu alırken, yeniden başkan seçilerek güven tazelemiş oldu.

Yoğun katılım!

Genel kurulda üyelerin yaklaşık yüzde 90’ı katılım sağladı. Katılım gösterenler arasında; Toplantıda konuşan Safa Narlı, yüksek katılıma ve dayanışma ruhuna vurgu yaptı.

Safa Narlı, yeniden başkanlığa seçilmenin kendisi için büyük bir sorumluluk ve onur olduğunu belirtti. Narlı ayrıca, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal dayanışmanın temel taşlarından biri olduğunun da altını çizdi.

Yeni yönetim kurulu belli oldu!

Genel kurulda yeni yönetim kurulu da Safa Narlı tarafından açıklandı. Farklı meslek gruplarından ve kurumlardan isimlerin yer aldığı yönetim kurulunda, sağlık, akademi ve iş dünyasından temsilcilerin de bulunması dikkat çekti. Yeni yönetim kurulu hakkında konuşan Narlı, "DSİ Bölge Müdür Yardımcımız Abdulkadir Şahin, Foça Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Güdüklü, Prof. Dr. Sacit Nuri Görgel, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, MHP İzmir İl Yöneticisi ve Ege Bölgesi Otobüsçüler Derneği Başkan Yardımcısı Taner Sönmez, İYİ Parti Gaziemir İlçe Başkanı Mehmet Kaya, Maden-İş Sendikası Ege Bölge Başkanı Vedat Akçul, Sağlık-Sen İl Başkan Vekili Vakkas Kara, TÜİK Bölge Müdürlüğü Yüksek İstatistikçisi Müslüm Mutlu, İzmir Vadeli İşlem Borsası kurucularından Emir Çetinkaya ve Makine Yüksek Mühendisi Mehmet Ali Günay ile birlikte; İzmir'imizin iş dünyasından ve farklı alanlardan kıymetli hemşehrilerimiz de yönetimimizde yer almıştır." dedi.

