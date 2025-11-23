Son Mühür- Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüri koltuğunda yer aldığı MasterChef Türkiye’de eleme turu yine yüksek tempoyla izlendi. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği tarifleri en iyi şekilde hazırlamak için mutfakta tüm becerilerini kullanmaya çalıştı.

Puan durumu ve veda eden yarışmacı

Eleme gecesinde yarışmacıların performansları şefler tarafından titizlikle değerlendirildi. Barış 39,5 puanla gecenin en yüksek skoruna ulaşırken Hakan 38, Çağatay 33 ve Furkan 32 puan aldı. Yapılan tadımlar ve puanlamaların ardından MasterChef Türkiye’ye veda eden isim Furkan oldu.

Seyircinin tepkisi sert oldu

Furkan’ın elenmesi sosyal medyada geniş yankı buldu. Birçok izleyici, genç yarışmacının vedası sonrası “Hak etmedi” yorumlarında bulunarak üzüntülerini dile getirdi.

MasterChef Furkan kaç yaşında?

Yarışmacının vedasının ardından yaşı da merak konusu oldu. Aslen Bolu Mengenli olan Furkan’ın 27 yaşında olduğu bilgisine ulaşıldı.