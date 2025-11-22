Son Mühür- Kızılcık Şerbeti dizisinden kendi isteğiyle ayrılan Sıla Türkoğlu, ayrılık sonrası rol arkadaşları Doğukan Güngör ve Feyza Civelek’i sosyal medyada takipten çıkarmasıyla gündem olmuştu. Ünlü oyuncunun bu süreçten sonra hangi projeye adım atacağı merak ediliyordu.

Peş peşe teklifler geldi

Ayrılığın ardından sektörün öne çıkan birçok yapımcısı Türkoğlu’na yeni sezon için teklif götürdü. Genç oyuncunun bu tekliflerden hangisini değerlendireceği magazin kulislerinde konuşulmaya devam etti.

Now TV’nin Doc uyarlamasında sürpriz ayrılık yaşandı

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre Now TV’de yayınlanacak yerli Doc uyarlamasında önemli bir oyuncu değişikliği yaşandı. Dizide Mevsim karakterine hayat vermesi beklenen Alina Boz’un projeden ayrıldığı öğrenildi.

Rol için Sıla Türkoğlu ile görüşme yapıldı

Boz’un projeden ayrılmasının hemen ardından yapım ekibi yeni isim arayışına geçti. İlk görüşülen oyuncunun Sıla Türkoğlu olduğu ortaya çıktı.

Bu tercihin arkasındaki en önemli nedenlerden birinin dizinin yönetmeni olduğuna dair kulis bilgileri dikkat çekti.

Ketche ve Sıla Türkoğlu işbirliği yeniden gündemde

Doc dizisinin yönetmen koltuğunda oturan Ketche, daha önce Kızılcık Şerbeti’nde Sıla Türkoğlu ile birlikte çalışmış ve başarılı bir iş ortaya koymuştu. Bu geçmiş uyumun yeni projeye taşınmak istendiği kulislerde konuşulan detaylar arasında.

Dizi aralık ayında sete çıkacak

Hazırlıkları devam eden Doc uyarlamasının Aralık ayında sete çıkması planlanıyor. Sıla Türkoğlu’nun teklifi kabul edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.