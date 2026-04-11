Son Mühür / Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Yönetim Kurulu, son günlerde kamuoyuna yansıyan kayyum atandığına dair iddiaları kesin bir dille reddetti. Dernek yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada, söz konusu iddiaların asılsız olduğu vurgulanırken, yanlış bilgilendirme yapan mecralara karşı hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi.

Tartışmalar, Can Holding soruşturması neticesinde dernek başkanı Remzi Sanver’in tutuklanmasının ardından başladı. Dernek üyelerinden Ali Rıza Aral’ın mahkemeye başvurmasıyla birlikte, genel kurulun toplanamadığı gerekçesiyle kuruma geçici kayyım atandığı öne sürüldü. Ancak yönetim kurulu, idari bir boşluk olduğu yönündeki bu yorumların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Yönetim kurulu tarafından konuya ilişkin paylaşılan metinde şu ifadeler kullanıldı:

"Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’ne kayyum atandığına dair bazı yayın organlarında yer alan haberler gerçekle bağdaşmamaktadır. Kamuoyunu yanıltıcı haberler konusunda gerekli hukuki girişimlere başlanmıştır. Olay, bir dernek üyesinin, dernek başkanlığının boşaldığı iddiası ile 'Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Genel Kurulunun toplantıya çağrılması' talebi ile mahkemeye başvurmasından ibaret olup başvuranın kayyım atanmasına ilişkin bir talebi olmadığı gibi kayyım atanması için hukuki bir neden de bulunmamaktadır. Dernek Başkanımızın tutukluluk durumu geçici bir tedbir niteliğindedir. Medeni haklarını kullanma ehliyeti herhangi bir şekilde kısıtlanmadığı gibi Türk Medeni Kanununun ve dernek tüzüğünün ilgili maddelerinin dernek başkanlığının boşaldığı yönünde yorumlanması hukuken mümkün değildir. Sonuç olarak; Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneğine kayyım atandığına ilişkin haberler tamamen asılsızdır. Dernek Başkanı ile Yönetim Kurulu ve tüm dernek organları görevlerine devam etmektedir ve bu görevlerini sürdürmede de herhangi bir hukuki engel bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."