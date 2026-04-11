İran basını, Hürmüz Boğazı’nda ABD’ye ait bir destroyerle ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandığını öne sürdü. Haberlere göre, İran Silahlı Kuvvetleri geminin ilerlemesi halinde kısa süre içinde hedef alınabileceği yönünde uyarıda bulundu, ardından destroyerin geri çekildiği iddia edildi.

Hürmüz Boğazı’nda gerilim

İran medyasında yer alan bilgilere göre, ABD donanmasına ait bir destroyer, Fujairah Limanı’ndan hareket ederek Hürmüz Boğazı’na doğru ilerledi. İran Silahlı Kuvvetleri’nin söz konusu gemiyi anlık olarak takip ettiği ve gelişmeye hızla müdahil olduğu aktarıldı.

“30 dakika” uyarısı

Haberlere göre İran tarafı, destroyerin boğaza yaklaşması durumunda hedef alınabileceği yönünde sert bir uyarı yaptı. İranlı yetkililerin, “hareketin sürmesi halinde 30 dakika içinde müdahale edileceği” mesajını ilettiği ve bu mesajın dolaylı olarak ABD tarafına ulaştırıldığı öne sürüldü.

Söz konusu gelişmenin, ABD ile İran arasında İslamabad’da yürütülen temaslar sırasında yaşandığı belirtildi. İran heyetinin, sahadaki durumu müzakere sürecine dahil ederek Pakistan aracılığıyla ABD tarafına ilettiği ifade edildi. Uyarılarda, olası bir askeri müdahalenin diplomatik süreci olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

Destroyerin geri çekildiği öne sürüldü

İran basını, yapılan uyarıların ardından ABD destroyerine durması yönünde talimat verildiğini ve geminin bölgeden geri çekildiğini iddia etti. Konuya ilişkin ABD makamlarından ise resmi bir açıklama yapılmadı.