Son Mühür- Dünya Tuza Dikkat Haftası nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi’nde önemli bir bilgilendirme çalışması yapıldı. Nefroloji Uzmanı Dr. Hafize Kurt, toplumda farkındalık yaratmak adına aşırı tuz kullanımının vücutta yarattığı tahribata dikkat çekti. Tuzun vücut için bir ihtiyaç olduğunu kabul etmek gerekir; ancak ipin ucu kaçtığında böbrekler ve kalp-damar sistemi bu durumdan ilk etkilenenler oluyor.

Gözle görülmeyen tuz tehlikesi

Peki, tuzu sadece yemeklere ektiğimizden mi ibaret sanıyoruz? Maalesef durum çok daha karmaşık. Dr. Hafize Kurt, günlük hayatta farkında olmadan tüketilen işlenmiş ve paketli gıdaların gizli birer tuz deposu olduğunu hatırlattı. Dr. Kurt’a göre, kontrolsüz tuz alımı sadece tansiyonu fırlatmakla kalmıyor, aynı zamanda vücudun ana filtresi olan böbreklerin çalışma yükünü de aşırı derecede artırıyor.

Kronik hastalar için kritik eşik

Özellikle şeker hastalığı, yüksek tansiyon veya mevcut böbrek rahatsızlığı olan vatandaşların sofrada çok daha temkinli olması şart. Uzmanlar, "Küçük bir alışkanlık değişikliği, büyük bir sağlık kazancı sağlar" diyerek uyarıyor. Beklendiği gibi, sofradan tuzluğu kaldırmak ve market alışkanlıklarını değiştirmek, uzun vadede diyaliz gibi ağır süreçlerin önüne geçebiliyor.

Sağlıklı yaşam için denetim şart

Hastaneden yapılan bilgilendirmede, sağlıklı kalabilmek için doğal beslenmeye dönüş yapmanın ve ambalajlı ürünlerin etiketlerini okumanın gerekliliği vurgulandı. Unutulmamalıdır ki; tuzu azaltmak sadece bir diyet meselesi değil, doğrudan böbrek sağlığını koruma hamlesidir.