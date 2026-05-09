Manisa’nın Selendi ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Kayranlar Mahallesi Muhtarı Niyazi Cahan, tarlasında çalıştığı sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti.

Olay tarlada gerçekleşti!

Olay, Selendi ilçesine bağlı Avlaşa bölgesinde meydana geldi. Gelen bilgiler çerçevesinde Kayranlar Mahallesi Muhtarı Niyazi Cahan, traktörüyle arazisini sürmek için tarlasına gitti.

Çalıştığı esnada Cahan’a silahlı saldırı gerçekleştirildi. Çevredeki vatandaşların ihbarının ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti.

Hayatını kaybettiği tespit edildi!

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrol sonucunda 50 yaşındaki Niyazi Cahan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Muhtarın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Selendi İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarmadan geniş çaplı soruşturma!

Silahlı saldırının ardından jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerinde detaylı inceleme gerçekleştirildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliğinin belirlenmesi ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

