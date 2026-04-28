Gelen bilgiler çerçevesinde kaza, İzmir-Ankara D300 karayolu üzerinde yer alan Güvercinlik Rampaları’nda gerçekleşti. İzmir yönünden Uşak yönüne ilerleyen 62 yaşındaki Mehmet Murat Koylu'nun kullandığı 76 AJ 328 plakalı tır, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda kontrolden çıktı.

Araç savrulurken ilk olarak orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı ve ardından devrildi.

İhbar üzerine ekipler olay yerine intikal etti!

Diğer sürücülerin ihbarının ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri intikal etti. Ekipler kısa sürede bölgeye ulaşırken, çevrede güvenlik önlemlerini artırdı.

Hastaneye kaldırıldı

Yaralanan sürücü Mehmet Murat Koylu’ya ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirildi. İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü, ambulansla Kula Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hayati tehlikesinin olmadığı ifade edildi.

Trafikte kontrol sağlandı!

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolunda trafik akışı tek şeritten gerçekleştirildi. Devrilen tırın kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.