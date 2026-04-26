Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde dikkat çeken bir olay meydana geldi. İlçede bulunan bir kuyumcuya yönelik hırsızlık girişiminde bulundu. Olay, polis ve bekçilerin dikkati sayesinde kısa sürede çözülmüş oldu. Kaçış sırasında altın saçan şüphelilerden 3’ü tutuklandı. 1 firari zanlı için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kuyumcuya girdiler!

Olay, Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi Doktor Sadık Caddesi’nde saat 04.00 sıralarında gerçekleşti. Otomobille kuyumcu dükkanının önüne şüpheliler geldi. Şüpheliler, iş yerinin kepengini kesip camlarını kırarak içeri girdiler. Zanlılar tarafından kısa sürede çok sayıda ziynet eşyası alınırken, hızla olay yerinden uzaklaştılar.

Bekçiler alarm sesini duydu!

Devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, iş yerinden gelen alarm sesini fark ettiler. Ardından ise hızla bölgeye gittiler. Şüpheliler, ekiplerin “dur” ihtarına uymazken, çaldıkları altınlarla araca bindiler ve kaçtılar. Durumun bildirilmesinin ardından polis ekipleri tarafından geniş çaplı takip başlatıldı.

20 kilometrelik kovalamaca!

Polis ile şüpheliler arasında yaklaşık 20 kilometre süren bir kovalamaca meydana geldi. Şüphelilerin bulunduğu araç, Mimar Sinan Bulvarı’nda, Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında ekiplerin kontrolünde durduruldu. Araçta bulunan 3 kişi yakalandı ancak bir zanlının ise yaya olarak kaçtığı öğrenildi.

3 tutuklama!

Gözaltına alınan A.Ş. (21), Ç.K. (17) ve B.S. (17), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla beraber adliyeye sevk edildiler. Zanlıların çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları öğrenildi.

Firari aranıyor!

Kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.