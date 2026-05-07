SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Bornova’da görev başındayken 29 Nisan 2026 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Serkan Hızlı, vefatının yedinci gününde Akhisar’da düzenlenen görkemli bir törenle anıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu ve Akhisar Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen "Yedisi Mevlidi"ne polis meslektaşlarının yanı sıra çok sayıda vatandaşın katılımıyla adeta bir vefa buluşmasına dönüştü. Şehidin ailesinin Akhisar’daki evinin önünde kurulan sofralar ve edilen dualar, Manisa’nın şehidine olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Protokol ve Vatandaşlar Omuz Omuza

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun resmi programı nedeniyle şehir dışında olması sebebiyle, belediyeyi temsilen Başkan Yardımcısı ve daire başkanları törende hazır bulundu. 1500’e yakın vatandaşın katıldığı anma törenine; Bornova İlçe Emniyet Müdürü Osman Şahin, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, STK İlişkileri Daire Başkanı Ziya Çiçek, Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız ve şehidin mesai arkadaşları katıldı.

Gözyaşları Dualara Karıştı

Yasin-i Şerif okunmasıyla başlayan programda, katılımcılar daha sonra şehitliğe yürüyerek Serkan Hızlı’nın kabri başında dua etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ikramlar vatandaşlara sunuldu.,

"Oğlumun Adını Yaşatın"

Duygulu anların yaşandığı törende Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı’nın, şehidin babası Enver Hızlı’ya Türk bayrağı ve oğlunun çerçeveli fotoğrafını takdim etmesi oldu. Gözyaşları içinde bir konuşma yapan baba Hızlı, 'Bizim şehidimizi unutmayın. Oğlumun adı yaşasın' dedi. Bu talep üzerine, şehidin yaşadığı sokağa "Şehit Serkan Hızlı" isminin verilmesi için gerekli girişimlerin başlatılacağı müjdelendi. Aile, Akhisar’da sergilenen bu birliktelik tablosuna katkı sağlayan ve şehit ailelerine değer veren Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Akhisar belediye temsilcilerine teşekkür etti.