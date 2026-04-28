Son Mühür / Manisa’nın köklü geleneği Mesir Macunu Festivali’ne bu yıl gölge düştü. Festival bu yıl coşkusundan ziyade ‘vefasızlık’ iddialarıyla deyim yerindeyse resmen çalkalandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı merhum Ferdi Zeyrek’in ailesinin festival kapsamında düzenlenen resmi etkinliklere ve mesir macunu saçım törenine davet edilmediği gündeme gelirken; yaşananların ardında ‘siyasi çatışma’ olduğu iddiaları dikkatleri çekti.

Merhum başkanın eşi Nurcan Zeyrek ile yaptığı görüşmeyi gündeme getiren gazeteci İsmail Aydoğan, merhum başkan Ferdi Zeyrek’in de anıldığı programda eşi Nurcan Zeyrek’in davet edilmediğini öne sürdü. Söz konusu durumla ilgili Nurcan Zeyrek’in büyük üzüntü duyduğu da ifade edildi. İddialar gündemde bomba etkisi yaratırken Nurcan Zeyrek’in “Adını anmak kolay… Ama hakkını vermek, orada olması gerekenleri unutmamakla başlar” ifadeleri de dikkatleri çekti.

Kortej yürüyüşüne katıldı

Manisa’da bu söylentiler konuşulurken daha sonra Nurcan Zeyrek, 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Kortej Yürüyüşüne katılması da dikkatlerden kaçmadı. CHP Lideri Özel’in bizzat davet ettiği Nurcan Zeyrek’in kortejde sevgi seline maruz kalmasının ardından gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Zeyrek’in yanında ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in eşi Didem Özel ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper yer aldı.

O iddiaların etkisi mi var?

Tartışmaların perde arkasında ise ‘siyaset rüzgarlarının’ estiği gündeme geldi. Yine iddialara göre; merhum başkan Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından CHP Genel Merkezi’nin ve özellikle Genel Başkan Özgür Özel’in yakından ilgilendiği Zeyrek ailesinde; Nurcan Zeyrek’in adının bazı çevrelerce büyükşehir belediye başkan adaylığı veya milletvekilliği için geçmeye başladığı ifade edildi. Bu iddiaların ilçedeki siyasi figürlerin keyfini kaçırdığı; Manisa’daki büyük şenliğe Nurcan Zeyrek’in davet edilmemesinin bu mesafeli durum olabileceği öne sürüldü.

İl Başkanı’nın adı geçiyor

İddialar arasında ise CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper’in de milletvekilliği düşüncesi olduğu ve bu yüzden Nurcan Zeyrek’in adının siyasette yer almasından rahatsızlık duyabileceği de var. İl kaynaklarının ifadelerine göre ise; Nurcan Zeyrek cephesinde böyle bir düşüncenin olmadığı belirtiliyor.