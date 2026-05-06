Son Mühür / Türkiye’de gıda sektörü son dönemlerde hammadde ve ekonomik sorunlarla mücadele ediyor. Yaşananlar özellikle rotasını dış pazarlara çevirmiş yerli üreticileri derinden sarsıyor. Son olarak sarsıntılardan İzmir ve Manisa’nın gıda sanayisinde 40 yılı aşkın süredir köklü yer etmiş bir yerli üretici de nasibini aldı. 23 Ocak’ta konkordato için mahkemeye başvuran Cenkci Turşuculuk ile Onda Salamura Konserve için yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, sürecin daha sağlıklı ilerlemesi için şirkete 1 yıllık kesin mühlet vermeyi uygun gördü.

Alacaklılara çağrı yapıldı

Söz konusu karar resmi ilanla duyuruldu. Konkordato sürecini yöneten konkordato komiseri Bünyamin Sinci, alacaklılara yönelik resmi ilanlı çağrı yaparak uyarılarını sıraladı. Söz konusu duyuruda, alacaklıların fatura, çek, muavin kaydı veya ticari defter nüshası gibi ispat sayılabilen belgeleri bildirimlerinde eklemeleri gerektiği belirtildi. Ayrıca, yabancı para cinsinden alacaklarda 10 Nisan tarihli Merkez Bankası efektif satış kurunun baz alınacağı da ilanda yer aldı.

1985’ten bu yana hizmet veriyorlar

Temelleri 1985 yılında Bornova Pınarbaşı’nda "Üstün Turşu" adıyla atılan Cenkci Turşuculuk, bugün Torbalı’daki 12 bin metrekarelik modern tesislerinde üretim yapıyor. Şirketin özellikle Avrupa ve Orta Doğu pazarına yönelik satışlar yaptığı biliniyor. Merkezi İzmir Konak Gıda Çarşısı’nda olup Manisa Saruhanlı’da üretim gerçekleştiren Onda Salamura Konserve’nin de bu süreçte mali yapılarını güçlendirmek için mücadele ettiği biliniyor.