Manisa denilince akla gelen nazlı çiçek Manisa lalesi sonunda yüzünü gösterdi. Yılda sadece bir kez açan ve ömrü topu topu 10 gün süren bu endemik güzellik, havaların ısınmasıyla birlikte 1517 rakımlı Milli Park’ı renklendirmeye başladı. Ancak bu güzelliğe dokunmanın, dalından koparmanın bedeli bu yıl dudak uçuklatıyor. Tam 699 bin 245 lira!

"Sakın koparmayın"

Lalelerin açtığı haberini alan doğaseverler, yanlarına fotoğraf makinelerini alıp Spil’e adeta akın etti. Ziyaretçilerden Erdal Arslan’ın kurduğu cümle aslında her şeyi özetledi. "Sadece bunları görmek için gelmeye değer ama sakın koparmayın. Neredeyse bir araba parası kadar cezası var." Arslan’ın da dediği gibi, bu astronomik ceza miktarı aslında bu çiçeğin doğa için ne kadar kıymetli olduğunun bir kanıtı. Fotoğrafçı Özcan Soydam da aynı fikirde. "Dalında olması çok daha güzel, biz sadece fotoğrafını çekip bu anı ölümsüzleştiriyoruz" diyerek uyarılara katıldı.

Fiyat her yıl katlanarak artıyor

Akıllarda tek bir soru ise, bu cezanın neden bu kadar yüksek olduğu. Tek sebebi endemik bir bitki olması. Lale koparmanın cezası son birkaç yılda adeta fırladı. 2022 yılında 100 bin lira civarında olan rakam, 2025’te 557 bin lirayı aşmıştı. 2026 yılına geldiğimizde ise rakam 700 bin lira sınırına dayandı.

Genellikle 28 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında en canlı dönemini yaşayan bu laleler, İzmir ve Manisa arasından yükselen Spil Dağı’nın en değerli mirası olarak korunuyor.

