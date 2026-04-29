Uluslararası Lions Dernekleri 118-R Yönetim Çevresi Federasyonu ile Ege Orman Vakfı önemli bir iş birliğine imza attı. İş birliği çerçevesinde gerçekleştirilen “Yeşil Adım” projesi kapsamında 11 bin 581 fidan dikildi. Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Süleymanköy’de gerçekleştirilen çalışma ile birlikte “Yeşil Adım Hatıra Ormanı” da oluşturuldu.

Örnek proje!

Çevre bilincini yükseltmek ve doğaya katkı sağlamak amacıyla proje hayata geçirilirken, karbon salımına dikkat çekmesiyle de ön plana çıktı. Proje çerçevesinde federasyona bağlı olan kulüpler, karbon emisyonunu dengelemek için her araç için beş fidan bağışı gerçekleştirdi.

30 yıllık iş birliği!

Ege Orman Vakfı ile Lions kulüpleri arasındaki uzun yıllardır devam eden iş birliği, “Yeşil Adım” projesiyle yeni bir projeyi de hayata geçirmiş oldu. Proje, vakfın mütevelli heyet üyesi ve 118-R Çevre Danışmanı olan Nadide Şele’nin koordinasyonunda hayata geçirildiği ifade edildi.

Hedefin çok üzerinde!

Projenin başlangıcında 2 bin fidan dikimi hedefleniyordu. Kulüplerin yoğun katılımı ve katkılarıyla bu sayı 11 bin 581’e yükselmiş oldu.

118-R Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Arif Çorapçıoğlu etkinliğin ardından açıklamalarda bulundu. Çorapçıoğlu, elde edilen sonucun beklentilerin çok üzerinde olduğunu belirtti. Ayrıca, projenin kısa sürede büyüyen bir çevre hareketine dönüştüğünü de sözlerine ekledi.

Geniş katılımla fidan dikim etkinliği!

Fidan dikim etkinliği Akhisar’daki ağaçlandırma sahasında düzenlenirken; federasyon yöneticileri, Ege Orman Vakfı temsilcileri ve çok sayıda kulüp üyesi katılım gösterdi. Etkinlik kapsamında; Uluslararası Lions Dernekleri 118 Yönetim Çevresi Federasyonu 2 bin 66 fidan, Bodrum Lions Kulüpleri 2 bin fidan, İzmir Teos Lions Kulübü 2 bin 3 fidan, Merhum Avukat Behçet Tunçok anısına Yamanlar Lions Kulübü 2 bin 26 fidan, Pergamon Lions Kulübü 2 bin 25 fidan ve Bahar Lions Kulübü 520 fidan, Federasyona bağlı diğer kulüpler de münferit bağışlarda bulundu.

“Uzun soluklu iş birlikleriyle mümkün”

Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk de önemli açıklamalarda bulundu. Öztürk, bu tür projelerin yalnızca doğaya değil, toplumsal farkındalığa da katkı sunduğunu söyledi.