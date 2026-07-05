Son Mühür- Başta İskandinav ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanına yaş sebze ve meyve ihracatı yapan Antalya merkezli bir firmanın bir tırı, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin denetimine takılması ortalığı karıştırdı.

İhracatçı firmanın yetkilisi Fatih Tutkun'un Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu hedef alan sitemi dikkat çekti.



Başkan Dutlulu'ya sormak istiyorum...



''Denizli tesisimizden Almanya’ya ihraç olan bir tır kirazımız Manisa Belediyesi ekiplerince durdurulmuş, bildirim olmadığı gerekçesi ile hayli yüklü bir ceza için tutanak tutulmuştur'' hatırlatmasında bulunan iş insanı Fatih Tutkun,

''Şimdi ben Başkan Besim Dutlulu'ya sormak istiyorum.

Sayın Başkan; Manisa bölgesinden yüzlerce ton kiraz ihraç eden firmamızın, iki aylık çok yoğun bir sezonda gecesini gündüzüne katarak çalışan ve bi anlık dalgınlıkla bildirim almadan tırı gönderen personelimize biz nasıl bir ceza verelim?'' diye seslendi.



Şöyle bi dünya ceza kessek...



Fatih Tutkun,

''Sayın Başkan; “bi araç yakalasak da künye almayı unutan şöyle bi dünya ceza kessek, insanların emeğini alın terini belediyemize aktarsak ne güzel olur” şeklinde mi motive ediyorsunuz personellerinizi? Zira herkes biliyor ki bu işe Manisa’dan başka böyle asılan yok.

Sadece ihracatçılara değil, tüccar ve çiftçilere de kan kusturan bir belediyesiniz.

Sayın Başkan; size tavsiyem Belediyenize başkaca kaynaklar bulun.. Lütfen şu ihracatçının, tüccarın, çiftçinin cebinden elinizi çekin artık. Vallahi hoş değil. Bak biz bu paraları kolay kazanmıyoruz. Yaptığınız yasal olabilir ama helal değildir, helal edilmemektir'' sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.



Başkan Dutlulu: Kanunlara hep beraber uyacağız...



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Fatih Tutkun'un kendisine yönelik eleştirilerine kanunu işaret ederek yanıt verdi.

Başkan Dutlulu,

''Ne kadar paranızın olduğu, ne kadar güçlü olduğunuz, kimleri tanıdığınız önemli değil. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına hep beraber uyacağız. Çalışanınız ile ilgili cezayı biz bilemeyiz ancak lütfen çalışan emekçi arkadaşlara gerekli eğitimleri verirseniz mutlu oluruz.'' mesajı verdi.