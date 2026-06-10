Manisa’nın Kula ilçesinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden TIR’ın karşı yönden gelen başka bir TIR’la çarpışması sebebiyle iki sürücünün yaralandığı öğrenildi. Kazanın ardından İzmir–Ankara D300 kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatılırken, bölgede uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Kazayı beraberinde getirdi!

Kaza, akşam saatlerinde Kula ilçesi Peribacaları Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Gelen bilgiler çerçevesinde, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda ilerleyen Emin Ö. kontrolündeki 35 CBY 504 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünü kaybetti. Savrulan TIR’ın karşı şeride geçerek Hasan H.A. idaresindeki 66 PF 568 plakalı TIR’la kafa kafaya çarpıştığı ifade edildi.

Kupası yerinden ayrıldı!

Çarpışmanın etkisiyle 66 PF 568 plakalı TIR’ın kupasının araçtan ayrıldığı ifade edildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarının ardından olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri intikal etti. İlk müdahaleleri gerçekleştirilen sürücüler ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Sürücülerden birinin durumu ağır!

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Hasan H.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi. Yaralı sürücünün ileri tetkik ve tedavi amacıyla Salihli Devlet Hastanesi’ne gönderildiği belirtildi.

D300 kara yolunda uzun araç kuyrukları!

Kaza sebebiyle İzmir–Ankara D300 kara yolunun her iki yönü de bir süre trafiğe kapatıldı. Yolun kapanmasının ardından uzun araç kuyrukları oluştu.