CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin üçüncü etabı Manisa'da gerçekleşti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yuntdağı Yağlı Güreşleri, final müsabakalarının ardından noktalanmış oldu. Organizasyon üç gün sürerken başpehlivanlık unvanını alan isim Akhisarlı Feyzullah Aktürk oldu. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen organizasyon, Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Ortaköy Güreş Alanı’nda düzenlendi. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen toplam 1262 pehlivan, er meydanında ter döktü.

Nefes kesen mücadele!

Yuntdağı Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanlık finalinde Feyzullah Aktürk ile Yusuf Can Zeybek kozlarını paylaştı. Büyük heyecana sahne olan final müsabakasında rakibini mağlup eden Feyzullah Aktürk, başpehlivan unvanını alan isim oldu.

Yuntdağı’nda büyük coşku!

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, açıklamalarda bulundu. Başkan Dutlulu, yağlı güreş geleneğinin Yuntdağı’nda güçlü şekilde yaşatıldığını ifade etti. Dutlulu, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, ata sporunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Dereceye giren pehlivanlara ödül!

Üç gün süren organizasyon neticesinde Büyükorta, Başaltı ve Başpehlivanlık kategorilerinde dereceye giren pehlivanlara ödülleri verildi.

