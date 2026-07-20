Yangının, Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Çataloluk ve Kuzuköy mahalleleri arasında bulunan Karakuz mevkisindeki kızılçam ormanında gerçekleştiği öğrenildi. Henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alanı da etkisi altına aldı. Dumanları gören vatandaşların ihbarının ardından bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi intikal etti.

Havadan ve karadan yoğun mücadele!

Yangınla mücadele için Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde 1 yangın söndürme helikopteri ile 7 arazöz bölgeye intikal etti. Çalışmalara ek olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de destek sağladı.

3 saatlik mücadele sonuç verdi!

Yangının, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren yoğun mücadelesi sonucunda kontrolü sağlandı. Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. İlk belirlemeler çerçevesinde yangında yaklaşık 2 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü ifade edildi. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için ilgili ekipler tarafından incelemelere start verildi.