Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- CHP Genel Merkezi tarafından Manisa İl Başkanlığına atanan Engin Uzun, göreve başlar başlamaz basın mensuplarının karşısına geçti. Eski yönetimle yaşanan krizden parti binasındaki manzara kadar her şeyi açıkça anlatan Uzun, "Biz birleştiren tarafız, bölen değil" mesajı verdi.

CHP Manisa İl Başkanlığı koltuğuna oturan Engin Uzun, düzenlediği ilk basın toplantısında hem parti içi gerilime değindi hem de yeni dönemin yol haritasını çizdi. Salonda Manisa’nın dört bir yanından gelen partililer ve kalabalık bir basın mensubu grubu vardı.

Açıklamasına "Tüm Manisalıları kucaklayarak başlıyoruz" sözleriyle giren Uzun, partinin 103 yıllık tarihine vurgu yaptı. Geçmişte emek veren isimlere teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Ancak Özgür Özel ve ekibinin ayrılış sürecine dair sözleri oldukça netti. Birlikte kazanılan belediyeleri hatırlatan Uzun, "Farklı bir siyasi yol tercih ettiler. Başarılar diliyoruz" demekle yetindi.

Mühürsüz binası, sandalyesiz alt kat!

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa dönmesi, illerdeki dengeleri de değiştirdi. Uzun, kendisinin 10 Temmuz’da Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve MYK kararıyla atandığını belirtti.

Parti binasının durumunu anlatırken hayli tepkiliydi. "Alt katta oturacak sandalye dahi bırakmamışlar. Ciddi bir tahribat var" diyen yeni il başkanı, durumun üzerini örtmedi. Lakin ekledi: "Biz gücümüzü konforlu makamlardan değil, halkımızdan alıyoruz."

Eski İl Başkanı İlksen Özalper ile süreci uzlaşıyla yürütmek istediğini belirten Uzun, karşı taraftan aynı nezaketi göremediğini iddia etti. Olayın siyasi şova dönüştürüldüğünü savunan Uzun, "Süreci bölmeye çalışanlar sadece mevcut iktidarın ekmeğine yağ sürer" diyerek sert çıktı.

"Belediyelerden huzur hakkı almayacağız"

Yeni il yönetiminin birkaç gün içinde duyurulacağını açıklayan Engin Uzun, kadın ve genç ağırlıklı bir kadro kuracaklarını ilan etti. İlçe başkanlıklarında da değişime gidilecek.

Belediye imkanlarının kullanımı konusunda son derece katı bir çizgi çeken Uzun, şu taahhütlerde bulundu:

"Benim maaşlı korumam veya maaşlı basın danışmanım olmayacak. Kamunun tek bir kuruşuna dokunmam. Yönetimimdeki hiç kimse belediyelerden huzur hakkı adı altında para almayacak. Manisa'nın kaynağı doğrudan Manisalıya gidecek."

"Baskı altındaki belediye çalışanları bizi arıyor"

Belediye personelinin siyasi tercihleri yüzünden tedirgin olduğunu ileri süren Uzun, arka planda yaşanan bir başka iddiayı gündeme taşıdı. Çok sayıda çalışanın kendisini arayarak destek verdiğini söyleyen CHP Lideri, ekmek kavgası veren insanların işini kaybetme korkusuyla açık tavır koyamadığını savundu.

Siyasi baskılara geçit vermeyeceklerini vurgulayan Uzun, kapsayıcı bir dille sahaya ineceklerini belirtti. Kimseye parmak sallamayacağını, kapısının ve telefonunun her daim açık kalacağını söyleyerek yeni dönemin startını verdi.