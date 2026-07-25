Manisa Turgutlu'da trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüsü, emniyet ekiplerinin sanal devriye çalışmaları neticesinde yakalandı. Trafikte gerçekleştirdiği tehlikeli hareketleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan sürücü hakkında hem adli hem de idari işlem gerçekleştirildi.

Ayağa kalkıp görüntü çekti!

İncelemeler sonucunda, motosiklet sürücüsünün ilerlemekteyken ayağa kalkarak sürüş gerçekleştirdiği ve tek eliyle o anları cep telefonuyla kaydettiği tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan görüntülerin ardından çalışmalarına start veren ekipler, sürücünün kimliğini E.Ö. olarak belirledi.

Hem adli işlem uygulandı hem de para cezası!

Yapılan tespitler sonucunda sürücü hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan adli işlem gerçekleştirildi. Bunun dışında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde E.Ö.'ye toplam 47 bin 385 lira idari para cezası verildi.

Ehliyetine el konuldu!

Emniyet ekipleri, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el koyarken, akrobatik hareketlerin yapıldığı motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

