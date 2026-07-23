Kolaya kaçıp dava sürecini uzatan: 'Hakim' ve 'savcıya' ya ceza!

İzmir’de MHP rüzgarı esiyor: Partiye katılımlar çığ gibi büyüdü!

CHP İzmir'de Utku Gümrükçü 19 ilçe başkanının üzerini çizdi, 11 ilçe başkanı için kapı henüz kapanmış değil!

Bunlar da ilginizi çekebilir

e-Devlet çöktü mü, neden girilmiyor? 22 Temmuz e-Devlet ne zaman düzelecek?

Muğla yangın son dakika: Muğla'da yangın nerede başladı, son durum nedir?

Yeni açılan üniversite bölümleri hangileri? Bu yıl ilk kez öğrenci alacak ön lisans ve lisans programları

Emniyet ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, kapalı kasa minibüsün sürücüsü Berat Yılmaz ise gözaltına alındı.

Kaza alanında yapılan olay yeri incelemesinin sonrasında hayatını kaybeden Asım Girgeç'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralı vatandaşlar, ambulanslarla Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Araçta bulunan yolculardan Asım Girgeç (75) olay yerinde yaşamını yitirirken, araçtaki 11 yolcu ise yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sularında Manisa-Turgutlu kara yolu Karaoğlanlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Berat Yılmaz (23) idaresindeki 06 FYP 941 plakalı kapalı kasa minibüs, Karaoğlanlı Mahallesi’nden Manisa yönüne dönmek için dönüş yapan Halim Terhan (66) yönetimindeki 45 AJ 014 plakalı özel halk minibüsüyle çarpıştı.

Bu bağlantı sizi https://www.sonmuhur.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.