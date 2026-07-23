Kaza, saat 11.00 sularında Manisa-Turgutlu kara yolu Karaoğlanlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Berat Yılmaz (23) idaresindeki 06 FYP 941 plakalı kapalı kasa minibüs, Karaoğlanlı Mahallesi’nden Manisa yönüne dönmek için dönüş yapan Halim Terhan (66) yönetimindeki 45 AJ 014 plakalı özel halk minibüsüyle çarpıştı.
75 yaşındaki yolcu kurtarılamadı
Çarpışmanın şiddetiyle sol yanından ağır darbe alan halk minibüsünün içerisindeki yolcular büyük korku yaşadı.
Araçta bulunan yolculardan Asım Girgeç (75) olay yerinde yaşamını yitirirken, araçtaki 11 yolcu ise yaralandı.
Yaralılar Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı
Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralı vatandaşlar, ambulanslarla Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şoför gözaltına alındı
Kaza alanında yapılan olay yeri incelemesinin sonrasında hayatını kaybeden Asım Girgeç'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.
Emniyet ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, kapalı kasa minibüsün sürücüsü Berat Yılmaz ise gözaltına alındı.