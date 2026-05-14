Son Mühür- Manisa Şehir Hastanesi, “17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü” kapsamında vatandaşları uyardı. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cem Ulucan, sinsi ilerleyen yüksek tansiyonun kalp sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek hayati önerilerde bulundu.

Belirti olmadan da ilerleyebilir

Hipertansiyonun çoğu zaman sessizce ilerlediğini belirten Dr. Cem Ulucan, hastalığın kalp krizinden felce, hatta böbrek yetmezliğine kadar pek çok ağır tabloya zemin hazırladığını ifade etti. Uzman doktor, özellikle sebebi bilinmeyen baş ağrısı, ani baş dönmesi ve nefes darlığı yaşayanların vakit kaybetmeden bir uzmana görünmesi gerektiğini vurguladı. Maalesef birçok kişi bu belirtileri yorgunluğa yorsalar da, aslında vücut bu yolla ciddi bir uyarı veriyor olabilir.

Hareketli bir yaşam önemli

Sağlıklı bir yaşam için alışkanlıkların değişmesi gerektiğini söyleyen Dr. Ulucan, korunma yöntemlerini tek tek sıraladı. Sofralardan tuzu eksiltmek, hareketli bir yaşamı tercih etmek ve sigara gibi zararlı alışkanlıkları terk etmek, tansiyonu dengede tutmanın anahtarı olarak belirtildi.

"Erken teşhis kontrol sağlar"

Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji ekibi olarak her zaman sahada olduklarını belirten Dr. Ulucan, açıklamasını şu sözlerle noktaladı: "Unutmayın, erken fark edilen hipertansiyon yönetilebilir bir durumdur. Kalp sağlığınızı korumak adına tüm imkanlarımızla Manisalıların yanındayız."