Manisa Salihli'de korkunç bir kaza meydana geldi. Meydana gelen kaza sonucunda, genç bir can daha hayattan koptu. Feci kaza, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi’nde gerçekleşti. 17 yaşındaki Sude Gelen’in kullandığı motosiklet kontrolden çıktı ve karşı yönden gelen kamyonetin altına girdi.

Hayatını kaybetti!

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontroller sonucunda, genç sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

17 yaşında lise öğrencisiydi!

Hayatını kaybeden Sude Gelen’in Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi'nin öğrencisi olduğu ifade edildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Gelen'in cenazesi, olay yerindeki gerçekleştirilen incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.

Kamyonet sürücüsüne gözaltı!

Kazaya karışan kamyonetin sürücüsü E.C.’nin kazanın ardından ekipler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından kazanın oluş nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

