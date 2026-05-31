Dünyaca ünlü cilt bakım markalarından biri olan CeraVe, bazı akne temizleme ürünlerinde kanserojen madde bulunduğu iddiaları sebebiyle ABD’de federal davalarla karşılaştı. Özellikle gençler ve hassas cilt kullanıcıları arasında yaygın şekilde tercih edilen markaya yönelik ortaya atılan detaylar, kozmetik sektöründe büyük bir yankı uyandırdı.

İki ürün inceleme altında!

İddialar çerçevesinde markanın “Acne Foaming Cream Cleanser” ve “Acne Foaming Cream Wash” isimli ürünler bulunuyor. Söz konusu ürünlerde bulunan “benzoil peroksit” maddesinin belirli koşullarda parçalanarak “benzen” adlı kimyasala dönüştüğü belirtiliyor.

Uzmanlara göre benzoil peroksit, özellikle sıcak ortamda kararsız hale gelmekte. Ürünlerin banyoda yüksek sıcaklığa maruz kalması, araç içinde bırakılması veya uzun süre sıcak ortamda tutulması halinde benzen oluşum riskinin artabileceği belirtiliyor

Kanser riski iddiası!

Tartışmaların merkezinde yer alan benzen maddesi, uluslararası sağlık otoriteleri tarafından insanlarda kansere yol açabilen kimyasallar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

İddialar çerçevesinde yapılan laboratuvar incelemeleri neticesinde bazı ürünlerde milyonda 5 ila 12 parça arasında benzen tespit edildiği öne sürüldü. Bu oranların, belirli standartlarda kabul edilen sınırların üzerinde olduğu belirtiliyor.

Federal davalar açıldı!

ABD’de açılan federal davalarda, ürünlerin yeterince güvenli olmadığı ve tüketicilerin olası riskler konusunda bilgilendirilmediği öne sürüldü.