Son Mühür- Teknoloji hisselerinde yaşanan düşüş trendi ve İran merkezli Orta Doğu'da tırmanan gerilimin gölgesinde yoluna devam eden BIST 100 endeksi, yatay bir seyir izlediği günü Aselsan hisselerinin 75 puanlık katkısı sayesinde yüzde 0,02 artışla 13.744,64 puandan tamamladı.

Endeks TCMB'nin faiz kararının belli olacağı günün sabahına yüzde 0.30'luk artışla 13.785 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puanın destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalar tedirgin...



Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif bir performans sergilerken Asya borsalarında karışık bir görünüm vardı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 düştü.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



ABD ve İran arasında gerilimin yeniden tırmandığı süreçte ons altın son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ons altın 4.083 dolardan, gram altın 6.065 liradan,

gümüş 63.75 dolardan,

yüzde 1'e yaklaşan bir artışın ardından Brent petrol 93.32 dolardan,

yukarı yönlü hareketlenme işaretleri veren Bitcoin 62.990 dolardan işlem görüyor.

