Karabağlar'da bulunan İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalığı artırmak için “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Farkındalık Eğitimi” düzenlendi. Akademik ve idari personelin yanı sıra programa öğrenciler de yoğun ilgi gösterirken, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir konuşmacı olarak yer aldı.

Yoğun katılım!

İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Kurumsal Veri Yönetimi Koordinatörlüğü iş birliği çerçevesinde düzenlenen eğitim, Rektörlük Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programa üniversite yönetimi, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katılım gösterdi. Rektör Selim Karahasanoğlu da etkinlikte yer alan isimler arasında oldu.

Eğitimde açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Faruk Bilir, kişisel verilerin korunmasına ilişkin hukuki düzenlemeleri ve uygulamada karşılaşılan süreçler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Anlamlı hediye!

Etkinlikten önce Rektör Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu tarafından Prof. Dr. Faruk Bilir’e, üniversitenin 10’uncu yılı anısına hazırlanan hatıra pulu ve anı tabağı hediye edildi.

Program sonunda ise katkıları ve paylaşımları dolayısıyla Bilir’e teşekkür belgesi takdim edildi.