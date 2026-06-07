Malta açıklarında batma tehlikesiyle karşı karşıya kalan göçmen botunda ölüm kalım mücadelesi gündeme geldi. Uluslararası sularda faaliyetlerini sürdüren Türk balıkçı gemisi, denizde sürüklenen bottaki 48 Somalili göçmeni kurtardı.

Merkezi İstanbul’da bulunan Group Sagun filosuna ait olan “Tuncay Sagun 2” isimli Türk gemisinin personeli, yardım çağrısı üzerine zaman kaybetmeden harekete geçti. Batmak üzere olduğu ifade edilen bottaki göçmenler, gemi mürettebatının müdahalesiyle güvenli şekilde gemiye çıkarıldı.

İlk müdahale gemide yapıldı!

Uluslararası sularda mavi yüzgeçli orkinos avcılığı gerçekleştiren Türk gemisinde kurtarılan göçmenlere ilk müdahale gerçekleştirildi.

Hayatını kaybedenlerin olduğu ifade edildi!

Türk gemiciler, olay sırasında bazı kişilerin yaşamını yitirdiğini ifade etti. Ancak hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Bottaki göçmenlerin uzun süre denizde kaldığı ve bu nedenle ciddi risk altında oldukları ifade ediliyor.

