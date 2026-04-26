Son Mühür - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği tarafından açılan dava kapsamında, Danıştay 10. Dairesi, Efes Örenyeri’nde uygulanan “tek bilet” sistemine ilişkin yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü aleyhine açtığı davada; müze ve örenyeri giriş ücretlerinin yabancı ziyaretçiler için döviz üzerinden belirlenmesi, elektronik rehberlik sistemi ücret tarifesi ile Efes Örenyeri ve Efes Dijital Deneyim Müzesi biletlerinin birleştirilmesine yönelik uygulamaların iptali talep edildi.

Mahkeme, özellikle Efes Örenyeri giriş bileti ile özel bir işletmeye ait Efes Dijital Deneyim Müzesi biletinin zorunlu olarak tek bilet şeklinde sunulmasına ilişkin uygulama hakkında yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Kararın gerekçesinde, yabancı ziyaretçilerden gezmedikleri bir müze için peşin ücret tahsil edilmesinin mülkiyet hakkına aykırı olduğu vurgulandı. Ayrıca söz konusu uygulamanın, özel bir işletmeye dolaylı şekilde ziyaretçi garantisi sağladığı ve bu durumun mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği ifade edildi.

Bilet alma zorunluluğu sona erdi

Bu kararla birlikte, yabancı ziyaretçilerin Efes Örenyeri’ne girişte Efes Dijital Deneyim Müzesi bileti satın alma zorunluluğu kaldırıldı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği tarafından yapılan açıklamada ise üyelerin ticari faaliyetlerini zorlaştıran uygulamalara karşı hukuki mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.