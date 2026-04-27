İzmir Selçuk’ta keşif ve gezi sırasında dağlık arazide mahsur kalan iki genç, yürütülen çalışmalarla kurtarıldı. Olay, Keçi Kalesi ile Alaman Dağı arasındaki bölgede meydana geldi. Bölgede bulunan 15 yaşındaki E.Y.T. ve A.A., dağlık alanda mahsur kaldıklarını fark ederek yetkililere ulaştı. Sularının tükenmek üzere olduğunu ve yorgun düştüklerini belirten iki genç, acil yardım talebinde bulundu.

Güvenli bir şekilde kurtarıldı

Yardım çağrısının alınmasının ardından AFAD İzmir İl Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda kayıp gençlere ulaştı. Güvenlik önlemleri alınarak bulundukları yerden çıkarılan E.Y.T. ve A.A.’nın sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenirken, iki çocuk ailelerine teslim edildi. Olay, dağlık alanlarda yapılan gezilerde alınması gereken önlemlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.