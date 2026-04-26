Son Mühür- Türk Hava Kurumu Üniversitesi, İzmir'in iki ilçesi arasında paylaşılamıyor. 2011'den bu yana Selçuk'ta hizmet veren İzmir Havacılık Meslek Yüksek Okulu'nun ilçeden taşınacağı iddialarına neden olan olayları, İzmir'in tek AK Partili belediyesi olan Menemen'in Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın mesajı başlattı.

''Menemen'imize büyük müjde; İlçemizin ikinci üniversitesi için imzalar atıldı'' sözleriyle sıcak gelişmeyi duyuran Pehlivan,

''Menemen Belediyemiz ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi arasında iş birliği ve onarım protokolü imzalayarak, ilçemizde; eğitim, bilim ve teknoloji alanında yeni bir döneme adım atıyoruz.



Bu destek süreçlerini bizlerden hiç bir zaman esirgemeyen AK Parti Genel Sekreterimiz ve İzmir Milletvekilimiz Sn. Eyyüp Kadir İnan'a, Kıymetli İzmir Milletvekillerimize, İl Başkanımıza, Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Hocamız Prof. Dr. Sn. Akın Ünal ve Rektör Hocamız Prof. Dr. Sn. Rahmi Er'e, THK Menemen Şube Başkanı Sn. Hilmi Kurtoğlu'na şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum'' mesajı vermişti.



THK'nın İzmir'de tek akademik adresi olan İzmir Havacılık Meslek Yüksek Okulu'nun Selçuk'tan Menemen'e mi taşınıyor sorusu gündeme geldi.

THK Rektörü Salı günü Selçuk'ta...



İzmir Havacılık Meslek Yüksek Okulu'nda 300 öğrencinin bulunduğuna işaret eden CHP Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu,

''Selçuk Belediyesi 2011'den itibaren 25 yıl boyunca okulun bulunduğu binayı bedelsiz olarak THK'ya tahsis etmişti.

2036'ya kadar bedelsiz olarak hizmet görecekleri bir bina varken bu tartışmalar gündeme geldi. Türk Hava Kurumu Rektörü Rahmi Er'in salı günü ilçemize geleceğini öğrendik. Onun yapacağı açıklamaların ne olacağını hep birlikte göreceğiz'' diye konuştu.

Selçuk ekonomisine darbe...



Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi İrfan Yıldız, Meslek Yüksek Okulu'nun taşınması halinde ilçe ekonomisinde daralma, eğitim kimliğinin kaybı, yatırımların atıl kalması, göç, yöneticilere duyulacak güvensizlik, sosyal ve kültürel hayata etkisiyle tarım, turizm, eğitim dengesinde bozulma olacağına dikkat çekti.