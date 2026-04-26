Türkiye’nin en büyük spor etkinliklerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 61. kez yapılıyor Bisiklet tutkunlarının merakla beklediği TUR 2026’nın ilk pedalları, Ege’nin incisi Çeşme’den Selçuk’a doğru çevrildi.

İşareti İzmir Valisi Süleyman Elban verdi

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) yarış programında olan ve Türkiye’nin bu alandaki tek "ProSeries" kategorisindeki yarışı olma özelliğini taşıyan etkinlik, bu sabah Çeşme Kalesi’nde başladı.

İzmir Valisi Süleyman Elban’ın verdiği işaretle birlikte, dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel sporcular Selçuk istikametine doğru harekete geçti.

Protokol ve spor dünyası bir aradaydı

Yarışın başlangıç törenine yoğun ilgi gösterildi. Vali Elban’a, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Tamer Osmanağaoğlu dışında Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da yerini aldı.

Protokol üyeleri, sporculara Selçuk parkurunda başarılar dilerken, organizasyonun ülke tanıtımı için önemine vurgu yaptı.

158 sporcu pedal çeviriyor

Bu yılki turda 23 farklı takımdan toplam 158 bisikletçi pedal çeviriyor. İlk günün rotası olan Çeşme-Selçuk etabı, sporcuların dayanıklılığını 148,7 kilometrelik bir parkurla ölçecek.

Final Ankara'da olacak

Günler sürecek olan büyük coşku, Türkiye’nin farklı noktalarından geçerek sürecek. Ege’nin kıyılarından başlayan süreç, 3 Mayıs Pazar günü Ankara’da yapılacak final etabıyla bitecek.