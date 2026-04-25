CHP'li belediye başkanları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında Ankara'da toplandı. Toplantı kapsamında; büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları ve büyükşehirlerin ilçe belediye başkanlarıyla ayrı ayrı yapılacak beş oturumda belediyelere yönelik yapılan operasyonlara karşı yol haritası belirleneceği ifade edilmişti. Bu kapsamda; İzmir'in belediye başkanları da Ankara'daki yerlerini aldı. İzmir'in belediye başkanlarından peş peşe paylaşımlar geldi.

"Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz!"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, toplantının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, Genel Merkezimizde Belediye Başkanları Buluşması’na katıldık.

Toplantılarda, yerel yönetim çalışmalarımızı ve önümüzdeki süreci değerlendirdik. Bizler ortak akıl ve dayanışma içinde şehirlerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Demir: "Kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz!"

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Baba ocağındayız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Dayanışmayı büyütmek, umudu diri tutmak ve mücadelemizi kararlılıkla sürdürmek için omuz omuzayız. Halkçı belediyecilik anlayışımızla durmadan, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Başkan Mutlu: "Birlikte başaracağız!"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ise, "Baba ocağımızdaydık… Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in öncülüğünde düzenlenen Belediye Başkanları Buluşması kapsamında Genel Merkezimizdeydik. Birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız!" ifadelerini kullandı.

Başkan Fıçı: "Ya hep beraber, ya hiç birimiz!"

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in başkanlığında Cumhuriyet Halk Partimizin Genel Merkezi'nde düzenlenen Belediye Başkanları Buluşması'nda Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanlarımız ile bir araya geldik. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğumuz, partimizin izleyeceği yol haritalarını değerlendirdiğimiz toplantımızın Foça'mıza, İzmir'imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber, ya hiç birimiz!" dedi.

Başkan Sengel: "Hedefimiz güçlü bir Türkiye için iktidar!"

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "19 Mart’tan bu yana yaşanan siyasi darbe sürecini değerlendirmek üzere, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in çağrısıyla partimizin genel merkezinde CHP’li belediye başkanlarımızla bir araya geldik.

Hem süreci kapsamlı biçimde ele aldık hem de Türkiye’nin birinci partisi olmanın verdiği gurur ve sorumlulukla, halkın iradesinden aldığımız güçle yolumuza kararlılıkla devam ettiğimizi bir kez daha vurguladık. Rehberimiz, kurucu genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk; hedefimiz ise güçlü bir Türkiye için iktidar." ifadelerini kullandı.